Ильдар Абдразаков, неоднократно выступавший в Пскове, возглавил Михайловский театр

Всемирно известного оперного певца Ильдара Абдразакова назначили художественным руководителем-директором Санкт‑Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени Модеста Мусоргского — Михайловского театра. Как сообщили в администрации города Санкт-Петербург, соответствующий приказ издан комитетом по культуре Санкт‑Петербурга.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Объединение художественного руководства и дирекции позволит более цельно выстраивать работу театра: от формирования репертуара и поиска новых постановочных идей до решения организационных задач и развития долгосрочных проектов. Для Михайловского театра это означает новый этап — с опорой на его историю и с вниманием к современным задачам.

Ильдара Абдразаков посещал Псков последний раз в 2025 году с концертом в рамках VIII Международного музыкального фестиваля, приуроченного к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского.

Михайловский театр — один из ведущих музыкальных театров страны, сочетающий исторические традиции и современные постановки. Театр был открыт в 1833 году по указу императора Николая I и с тех пор остаётся одним из главных культурных символов Петербурга.

Театр развивает межрегиональное сотрудничество: в 2026 году подписано соглашение с Севастопольским государственным театром оперы и балета. Главная цель партнёрства — укрепление культурных связей между Санкт‑Петербургом и Севастополем как городами‑побратимами, проведение совместных проектов и обменных гастролей.

Ильдар Абдразаков — народный артист России, всемирно известный оперный певец, режиссёр, дирижёр, общественный деятель. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии имени Дмитрия Шостаковича, двух премий «Грэмми». Является художественным руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета, основателем и художественным руководителем Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. В 2016 году учредил Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства и развития международных культурных связей. С 2024 года входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.