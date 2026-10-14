От ответа Европе до экспонатов «Мосфильма»: Светлана Мельникова раскрыла главные выставки Псковского музея-заповедника

Планы на ближайшие выставки раскрыла генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы приняли решение на площадках выставки Плюшкина, которые разберут к 26 ноября, представить выставку - наш ответ сегодняшней позиции многих европейцев, которые хотят отменить все русское: переименовывают картины, отменяют премьеры Чайковского. Это абсурд чудовищный, и он не может длиться вечно. Мы хотим сделать выставку под рабочим названием "Образы человечности". Мы храним западноевропейскую культуру в собрании нашего музея, и хотим достойно ее представить. Потому что это собственность не какой-то страны, это мировая культура. Ее невозможно разорвать. Это признак цивилизации. И мы будем этим гордиться, и мы будем показывать этих художников и говорить о них. Эта выставка будет очень достойной и интересной», – отметила Светлана Мельникова.

Также она анонсировала выставку, приуроченную ко Дню народного единства - «Мстёра многоликая».

«Это красота необыкновенная. Это иконы разнаряженные, которые родились в XVIII веке. Это шкатулки, панно, это Молоткин-старший, Молоткин-младший. Владимирский музей так переживал, что они меня раскололи на то, чтобы в палатах Постникова мы сделали очень дорогую застройку. Потому что представлять эту красоту в примитивных витринах абы как, я просто не имела права. Надеюсь, что это будет событием юбилейного выставочного года», – добавила Светлана Мельникова.

Гендиректор музея также рассказала, что после создания макета Пскова XVII века появилась идея создать выставку, в которой будет представлен расцвет города в ту эпоху.

«Вот мы сделали макет Пскова XVII века, люди увидели эти домики, усадебки, стратиграфию древнего города. Мы живем в фантастических памятниках XVII столетия: палаты Постникова, палаты Поганкина, дай бог, палаты Меньшикова родятся. Нам захотелось показать время взлета и расцвета Пскова в ту эпоху. Договорились, что к нам приедет личная коллекция Ивана Глазунова, подкрепленная художественными произведениями: образы XVII века, представленные в палатах, одежда, костюмы, серебро, резьба по дереву. Ведь человека определяет быт. Мы сейчас смотрим на вещи советского времени и очень многое представляем из жизни наших родителей. Это стиль эпохи», – пояснила Светлана Мельникова.

На создание другой выставки, название которой еще не придумано, вдохновил кинофестиваль «Западные ворота». В 20-е года множество исторических предметов из Пскова осели на студии «Мосфильм» и использовались в кинематографе. Из этих предметов и планируется создать выставку.

«Мы еще пока не знаем, как назовем эту выставку. Такая идея пришла во время кинофестиваля "Западные ворота". Ко мне подошла Татьяна Владимировна Шумова, она возглавляет ассоциацию российских фестивалей, хорошо знакома с Дмитрием Месхиевым. Она говорит: "Света, тут к тебе есть вопрос". И она мне рассказала невероятную историю, что в 20-е годы, когда закрывались храмы, на киностудию "Мосфильм" попало большое количество церковных вещей и облачений, которые использовались во время съемок исторических фильмов: "Иван Грозный", "Борис Годунов". Мы подумали и решили организовать такую необычную выставку. Она будет не где-нибудь, а в Приказной палате, в Кремле. На ней представят коллекцию "Мосфильма", которая сейчас передана в коллекцию храма Христа Спасителя. Будут вещи из музея декоративно-прикладного искусства и собственные вещи Псковского музея. Мы попытаемся родить такую выставку, придумаем, как ее правильно назвать, и она в следующем году, думаю, летом будет представлена на полях Псковского музея, в Приказной палате», – рассказала Светлана Мельникова.

Кроме того, она анонсировала выставку из Галереи искусств Зураба Церетели Российской академии художеств. «Это будет выставка работ библейского характера. Эмали, которые всегда воспринимались как ювелирное искусство, в работах Церетели приобретают монументальный характер», – резюмировала гендиректор музея.