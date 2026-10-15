С гитарой и без неё: московские поэты проведут в «Михайловском» вечер «Музыка поэзии»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовят не совсем обычный литературный вечер.

Из иллюстраций Владимира Фаворского к сборнику сочинений А.С. Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 17 октября псковичей и гостей региона к 16.00 ждут на встрече «Музыка поэзии». Со своими сочинениями под гитару и без музыкального сопровождения в Научно-культурном центре «Михайловского» выступят московские авторы — Александр Воляев, Владимир Городзейский, Василий Романенков, Алёна Русанова и Татьяна Ситникова. Со сцены прозвучат очень разные стихи — от любовной лирики и ироничных миниатюр до облечённых в форму поэтического высказывания раздумий о смысле творчества и жизни. И, разумеется, слушатели смогут задать поэтам свои вопросы и даже услышать истории, стоящие за теми или иными строчками.

Уже сейчас в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» можно найти информационные посты-презентации о каждом из гостей музея и небольшие видеоролики с записями их выступлений.

В «Михайловском» напомнили, что предстоящие выходные в музее обещают быть очень богатыми на события. Посетители Пушкинского заповедника смогут не только побывать на экскурсиях в домах и флигелях музеев-усадеб, но и прогуляться по мемориальным паркам, расцвеченным осенним золотом — как в одиночку, так и вместе с известным артистом театра и кино Михаилом Драгуновым.

Кроме того, 17 октября в «Михайловском» пройдёт Первый Псковский открытый молодёжный фестиваль речевых спектаклей в рамках поддержанного Президентским фондом культурных инициатив проекта «От михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине».