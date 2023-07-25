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Местные производители представят свою продукцию на гдовском фестивале «Наше море»

Местные производители представят свою продукцию на фестивале «Наше море», который пройдет в Гдовском районе 4-6 августа. О том, какую роль фестиваль играет для Псковской области и какие на нем будут представлены площадки, рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На территории фестиваля будут действовать площадки общественного питания, а также площадки мастеров. В этом году упор делается именно на работе с псковскими производителями, хотя у нас есть коллеги из других городов, которые готовы оказывать услуги общественного питания, которые делают красивые выкладки и вкусную еду. Но тем не менее я отдаю предпочтение псковским производителям», - сказала Татьяна Мартынова.

На фестивале будет порядка четырех точек общественного питания, продолжила гостья студии. Она подчеркнула, что это будут в основном местные предприниматели и гдовские мастера.

«Это важно, потому что мы все-таки пытаемся привлечь туристов со всей области и не только области, но и из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области. И это здорово, что мы показываем именно ресурсы района и помогаем производителям и мастерам района заработать денег, показать свою продукцию и рассказать о своем мастерстве», – отметила Татьяна Мартынова.

Помимо этого, на фестивале будет работать детская площадка, спортивная зона и площадка для сап-бордов. Также там можно будет отдохнуть на специальных пуфах или покачаться на качели, установленной в воде.

Полную версию программы можно будет услышать в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).