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«Пилот» и «Анимация» выступят на музыкальном фестивале в Пскове

Масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдет в Пскове 12 августа. На сцене под открытым небом выступят звезды российского рока – группы «Пилот», «Анимация», «Собор», пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Этот массовый праздник для всей семьи уже полюбился псковичам – живой звук, открытая площадка и общая атмосфера никого не оставили равнодушными. В этом году гостей ожидает впечатляющее зрелище – шоу "Сильнейшая нация мира", где российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей. Будут организованы мастер-классы, спортивные, интерактивные зоны, фудкорт», – рассказали организаторы.

Хедлайнерами фестиваля выступят группы «Пилот», «Анимация» и «Собор». Петербургский коллектив «Пилот» исполнит любимые хиты и представит свои новинки. Группа «Анимация» - рок-коллектив порадует слушателей своими лучшими и самыми популярными песнями, как, например, хит «Родина». Еще один хедлайнер – поп-группа «Собор», музыкальный коллектив из Луганской Народной Республики. В этом году публика также услышит любимые песни земляков: групп «Постоянные» и «V.V. and BanD».

Завершит событие официальный гимн фестиваля. Вход свободный.

Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта, Общественной палаты России, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации города Пскова, Театрально-концертной дирекции Псковской области.