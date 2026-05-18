Международный день музеев отмечают 18 мая

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев (англ. International Museum Day). И, конечно, все те, кто с нетерпением ожидают очередного похода в художественный или краеведческий музей своего города или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к сегодняшнему празднику.

Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев, ИКОМ (англ. International Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться по всему миру.

По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития. А сам ICOM, созданный в 1946 году, — всемирная неправительственная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Её деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия — прошлого и будущего, материального и нематериального. Сегодня членами данной организации являются более 45 тысяч членов из 141 страны мира. В своей деятельности ИКОМ тесно связан с ЮНЕСКО и имеет консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН.

По словам Жака Перо, экс-президента ICOM, «музеи должны занять место в сердце общества и быть открытыми общественности. Развитие наших учреждений зависит в большой степени от помощи общественности, и мы должны предложить ей возможность поддержать наши цели и принять участие в нашей работе. Таким образом, необходимо, чтобы музеи и общество работали вместе, в духе творчества и инноваций».

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу. Как несравненные места открытий, они учат нас нашему прошлому и открывают наш разум для новых идей — это два важных шага в построении лучшего будущего.

Каждый год, начиная с 1992 года, праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. Так, среди тем последнего десятилетия были слоганы: «Музеи и туризм», «Музеи во имя социальной гармонии», «Музеи и Память», «Музейные коллекции объединяют», «Музеи и устойчивое развитие общества», «Музеи и культурные ландшафты», «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях», «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории», «Музеи как центры культуры: будущее традиции», «Музей как пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия» и другие.

2020-й не был похож ни на один предыдущий год. Кризис, вызванный Covid-19, затронул весь мир и повлиял на все аспекты жизни общества. Музеи не стали исключением: культура была затронута кризисом больше, чем многие другие сферы. Исследования, проведенные ИКОМ и другими международными организациями, свидетельствуют о тяжелой ситуации для музеев и работающих в них специалистов в связи с экономическими, социальными и психологическими последствиями пандемии — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Но одновременно этот кризис послужил и катализатором для важнейших инноваций, которые до этого времени находились в стадии разработки. В особенности это касается вопросов использования цифровых технологий, создания и распространения новых форм культурного опыта. Поэтому темой Дня музеев в 2021 году стали слова: «Будущее музеев: восстановление и обновление», а в 2022-м — «Сила музеев». пишет calend.ru.

Музеи вносят важный вклад в благополучие и устойчивое развитие наших сообществ. Люди доверяют музеям, видят в них опору социальной жизни, и это делает их потенциальным проводником каскадных позитивных изменений. Поэтому темой 2023 года стали слова — «Музеи, устойчивость и благополучие». А в 2024-м — «Музеи, образование и научные исследования», что подчеркивает ключевую роль культурных институций в обеспечении целостного образовательного опыта и подталкивает к созданию более сознательного, устойчивого и инклюзивного/разнообразного мира.

В 2025 году тема Дня — «Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах» — была посвящена тому, как музеи ориентируются и вносят свой вклад в мир, переживающий глубокие социальные, технологические и экологические изменения.

Тема 2026 года «Музеи, соединяющие разобщенный мир» направлена на привлечение внимания общества на уникальную способность музеев становиться пространствами диалога, доверия и взаимопонимания.

В сам же праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. В настоящее время 37 тысяч музеев из 158 стран по всему свету отмечают этот праздник.

Нередко к этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых — «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным. Он проводится во многих городах мира, как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, выходные или целую неделю. Главное, чтобы их суть соответствовала принципу: «Музеи являются важным средством культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между людьми».