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Псковский театр драмы откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС 15 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковский академический театр театр драмы имени А. С. Пушкина

Фестиваль «Балтийский дом» – Международный театральный фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге уже 33 года в разных тематических направлениях. В 2023 году тематическое направление определено как «Взгляд на Восток».

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина откроет фестиваль 6 октября, исполнив эпическую драму «Лягушки», по роману нобелевского лауреата и главного писателя Китая Мо Яна.

«Спектакль совсем новый, премьера состоялась весной. Он прошел очень длинный путь, так как только на согласование текстов, на согласие Мо Яне, объяснение многих нюансов ушло почти полтора года. Все это было долго, непросто, но в конце концов мы сделали этот спектакль, поставил его Никита Кобелев», – рассказал художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Это для нашего театра, продолжил Дмитрий Месхиев, на сегодняшний день самый большой спектакль, он идет с двумя антрактами.

«Получился настоящий китайский эпос, но при этом мы учли, что культурные особенности очень разные, и постарались как-то адаптировать спектакль и сделать так, чтобы зрителю был понятен ход сюжета, действие, персонажи и проблематика. Потому что постановка достаточно социальна, и не только для Китая, но и в целом для многих стран мира. Потому что этот спектакль касается проблемы рождаемости, абортов, сокращения или увеличения семей. Естественно, в связи с этим, определенного страдания, переживания женщин и мужчин. На наш взгляд, сама тема остра и актуальна для многих стран. Поэтому мы и взяли это произведение "Лягушки"», – поделился художественный руководитель.