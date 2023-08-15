Псковский театр драмы откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС 15 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковский академический театр театр драмы имени А. С. Пушкина
Фестиваль «Балтийский дом» – Международный театральный фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге уже 33 года в разных тематических направлениях. В 2023 году тематическое направление определено как «Взгляд на Восток».
Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина откроет фестиваль 6 октября, исполнив эпическую драму «Лягушки», по роману нобелевского лауреата и главного писателя Китая Мо Яна.
Это для нашего театра, продолжил Дмитрий Месхиев, на сегодняшний день самый большой спектакль, он идет с двумя антрактами.
«Получился настоящий китайский эпос, но при этом мы учли, что культурные особенности очень разные, и постарались как-то адаптировать спектакль и сделать так, чтобы зрителю был понятен ход сюжета, действие, персонажи и проблематика. Потому что постановка достаточно социальна, и не только для Китая, но и в целом для многих стран мира. Потому что этот спектакль касается проблемы рождаемости, абортов, сокращения или увеличения семей. Естественно, в связи с этим, определенного страдания, переживания женщин и мужчин. На наш взгляд, сама тема остра и актуальна для многих стран. Поэтому мы и взяли это произведение "Лягушки"», – поделился художественный руководитель.