В Пскове открылась выставка черно-белой фотографии «Серебро», посвященная городу и его обитателям

В Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова открылась выставка уличной фотографии Николая Немцева «Серебро», посвященная Пскову и псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Открывая эту выставку, сотрудники библиотеки на Конной отметили, что в этом году мир отмечает 200-летие первой фотографии, которой считается снимок под названием «Вид из окна в Ле Гра», созданный французским изобретателем Ньепсом на пластинке, покрытой слоем битума в технологии гелиографии.

А преподаватель фотографии в Псковском областном колледже искусств Андрей Иванов напомнил, что 12 июля теперь стал официальным Днем фотографа, потому что это день памяти Святой Вероники, которая, по преданию, подала Христу плат, на котором запечатлелся его лик. И ещё потому, что по счастливому совпадению в этот самый день родился Джорд Истмен, основатель компании Kodak, благодаря которому фотографирование стало доступно всем.

Объясняя название выставки, фотограф вспомнил свою маму, которая учила его, что сказанное слово – серебро, а несказанное – золото. Он рассказал, что она родилась во время коллективизации, что ее деда раскулачили и расстреляли, а ее родителям пришлось распродать все имущество и бежать в Ленинград. Во время Великой Отечественной войны мать Николая Немцева была депортирована в Латвию, где ей пришлось голодать.

«Жизнь у нее была тяжелая и на моё занятие фотографией она бы посмотрела, как на какую-то блажь. Вот такое же отношение к этому делу и у меня. Ведь я тоже вырос в деревне, сажал картошку, косил сено, пас коров. Поэтому "Серебро", ведь оно – это не какая-то уж большая ценность, а самый недорогой из драгоценных металлов. Но если вы вспомните, как добывали серебро всего каких-нибудь двести лет назад, то поймете, что это был титанический труд. Ведь добывали его из свинцовых руд, которые очень токсичны, и каждый грамм обходился тем, кто трудился в копях, очень дорого. Вот так и с фотографией. Чтобы получить один хороший кадр, "серебро", нужно переработать горы "свинца": тысячи и тысячи кадров отснять. Кроме того, серебро участвует в получении изображения, если мы говорим о пленочной фотографии», – поделился фотограф.

Сам Николай Немцев считает себя любителем, но собравшиеся на открытие его новой выставки, не захотели с этим согласиться: «Коля мой шурин. Наблюдая, с каким увлечением он занимается фотографией, я тоже захотел быть таким, как он, и спросил у него: "Какой фотоаппарат мне купить, чтобы фотографировать так же, как ты?" Он внимательно посмотрел на меня и ответил: "Купи синий". Понятна его шутка, да? Чтобы стать фотографом, мало купить фотоаппарат, надо очень много трудиться. А Коля – молодец».

Отвечая на вопрос, почему на выставке представлены только черно-белые фотографии, Николай Немцев объяснил, что с таким форматом работать сложнее: она требует много света, позволяет лучше передать настроение, в ней важнее сюжет.

Николай Немцев работает не только с цифровой фотографией, но и с пленочной, поэтому все захотели узнать, зачем современные фотографы возвращаются к пленке. Его друг – преподаватель фотографии Андрей Иванов на это рассказал, как выдал своим студентам пленочный фотоаппарат и объяснил, что каждый снимок с учетом всех затрат не только на пленку, но и на проявку с печатью, обойдется им примерно в 50 рублей. И в результате молодым людям понадобился целый месяц, чтобы «отщелкать» всего 36 кадров, потому что они вдруг стали с особой тщательностью подходить к выбору сюжетов и научились сначала думать, а уже потом нажимать на кнопку.

Пришедший на открытие выставки «Серебро» псковский англичанин Джон Галл, который тоже увлекается фотографией, причем исключительно пленочной, отметил красоту представленных снимков и заинтересовался коллекцией фотоаппаратов Николая Немцева. Он сказал, что тоже любит фотографировать Псков, но без людей, тогда как на фотографиях Николая Немцева почти всегда есть и храмы, и люди.

Николай Немцев объяснил, что ему нравится, когда на фотографиях «два слоя»: «Древний – это соборы, а современный – это велосипедисты, собаки, все мои герои». Он также рассказал, что часто ходит по Пскову одними и теми же маршрутами и, например, любит фотографировать велосипедистов и пешеходов с одного и того же ракурса на Ольгинском мосту с видом на кремль, а потом, выбирая самые выразительные снимки, открывать для себя самого что-то новое.

На вопрос, зачем ему в кадре велосипедисты или какие-то другие случайные люди, если Псковский кремль и сам по себе красив, фотограф ответил так: «Часто на все лето я уезжаю в деревню в Гдовском округе, где совсем нет людей. А потом возвращаюсь в Псков и вижу, что вокруг их много. И все такие красивые, всех люблю!»

Выставка фотографий Николая Немцева «Серебро» в читальном зале библиотеки на Конной в Пскове продлится до 1 сентября.