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Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» пройдет в Пскове и Изборске 1 и 2 августа

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XV фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» — одно из значимых культурных событий Северо-Запада России, объединяющее поэтов, писателей и ценителей современной русской словесности состоится в Пскове и Изборске 1 и 2 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша и программа предоставлены организаторами мероприятия

Фестиваль «Словенское поле – 2026» посвящен памяти поэта, мецената и общественного деятеля Андрея Краденова, стоявшего у истоков его создания.

В течение двух дней участников и гостей фестиваля ждет насыщенная программа: экскурсии по историческим местам Пскова и Изборска, литературные встречи, поэтические чтения, творческие дискуссии и культурные мероприятия под открытым небом.

Особое место в программе традиционно займут поэтические чтения у стен древней Изборской крепости — символа многовековой истории и духовной силы русской земли. Именно здесь ежегодно собираются десятки авторов и слушателей, создавая уникальную атмосферу живого литературного диалога.

В 2026 году в фестивале планируют принять участие более 40 поэтов из различных регионов России и Республики Беларусь.

Среди приглашенных гостей будут известные российские литераторы: поэт, прозаик и литературный критик, главный редактор альманаха «Молодой Петербург», автор поэтических и прозаических сборников, участник и лауреат литературных премий, Алексей Ахматов, который активно работает с молодыми авторами и занимается развитием современной литературной среды Санкт-Петербурга; историк, поэт, публицист и бард, художественный руководитель и организатор фестиваля авторской песни «Осенняя Ялта» Константин Вихляев, который известен своими историко-поэтическими произведениями и музыкально-поэтическими программами, в которых соединяет авторскую песню и литературное слово.

Фестиваль «Словенское поле» впервые состоялся в 2008 году и с 2012 года проводится ежегодно, за исключением 2021 года, когда его проведение оказалось невозможным из-за эпидемиологических ограничений.

За годы существования фестиваль стал важной культурной площадкой и своеобразной литературной визитной карточкой Псковской области, привлекая внимание как профессионального сообщества, так и широкой аудитории.

«Мы приглашаем всех ценителей поэзии, истории и живого слова присоединиться к фестивалю и стать частью этого культурного события», — прокомментировали организаторы мероприятия.

 

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