«Умеют же пермяки работать!» — ещё один отряд завершил доброхотскую смену в «Михайловском»

Сегодня, 25 июля, волонтёрскую смену в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают пушкинские доброхоты из пермской физико-математической школы № 9 имени А.С. Пушкина.

Доброхоты из Перми за работой в Михайловских рощах. Фото со страницы школы в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, отряд из 35 человек выполнил большой объём сезонных работ. Школьники чистили пруды и убирали сено. В аллее, посаженной на Праздничной (Поэтической) поляне к 80-летию Победы, они пропалывали приствольные круги березок. В мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов мыли водостоки, горбатый мостик и скамейки. А в Михайловских рощах, под руководством ведущего специалиста службы музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Андрея Прокофьева даже поучаствовали в работе по регулированию породного состава подроста и подлеска: ручными пилами убирали кустарник, чтобы освободить ёлочки, которые со временем выйдут в господствующий древесный ярус.

Старания ребят получили высокие оценки музейщиков. «Умеют же пермяки работать!» — подытожил Андрей Прокофьев. А ведущий специалист отдела парковых территорий Пушкинского Заповедника Евгения Белая признала, что не ожидала, что её поручения отряду будут исполнены «…так быстро и качественно».

В музее-усадьбе «Михайловское». Фото со страницы школы в социальной сети «ВКонтакте»

Помимо того, что уральские доброхоты помогали музейщикам «по хозяйству», они организовали несколько ярких праздников. Первым из них — в рамках Года единства народов России — стал этнокультурный праздник «Мой пермский край».

А двумя днями позже, 24 июля, когда Русская православная церковь праздновала память покровительницы Пскова, святой равноапостольной Ольги школьники устроили в музее-усадьбе «Тригорское» яркие «именины Ольги Лариной».

Фото Маргариты Егоровой (Пушкинский заповедник)

«С крыльца господского дома Осиповых и Вульфов — его часто называют "домом Лариных" — звучали поэтические строки о дружбе, вдохновении и радости жизни. Шумовой оркестр исполнил песню "Из страны, страны далёкой", а затем зрителей ждал спектакль по пушкинской "Сказке о царе Салтане". Особое очарование празднику добавили танцы пушкинского времени. А завершили именинные торжества "Святогорской ярмаркой", где "купцы" зазывали гостей к торговым рядам, предлагая отведать пряники, мёд, свекольные блины и прикупить льняных изделий. Все вырученные средства были переданы музею-усадьбе "Тригорское"», — рассказали в музее.

Фото Маргариты Егоровой (Пушкинский заповедник)

В Пушкинском заповеднике напомнили, что отряд из пермской физико-математической школы № 9 имени А.С. Пушкина — давний друг заповедника, ветеран движения пушкинских доброхотов. Волонтёры из этой школы приезжают в Святогорье более трети века — с 1993 года.