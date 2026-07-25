«Умеют же пермяки работать!» — ещё один отряд завершил доброхотскую смену в «Михайловском»

Сегодня, 25 июля, волонтёрскую смену в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают пушкинские доброхоты из пермской физико-математической школы № 9 имени А.С. Пушкина.
Доброхоты из Перми за работой в Михайловских рощах. Фото со страницы школы в социальной сети «ВКонтакте»
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, отряд из 35 человек выполнил большой объём сезонных работ. Школьники чистили пруды и убирали сено. В аллее, посаженной на Праздничной (Поэтической) поляне к 80-летию Победы, они пропалывали приствольные круги березок. В мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов мыли водостоки, горбатый мостик и скамейки. А в Михайловских рощах, под руководством ведущего специалиста службы музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Андрея Прокофьева даже поучаствовали в работе по регулированию породного состава подроста и подлеска: ручными пилами убирали кустарник, чтобы освободить ёлочки, которые со временем выйдут в господствующий древесный ярус.
В музее-усадьбе «Михайловское». Фото со страницы школы в социальной сети «ВКонтакте»
Помимо того, что уральские доброхоты помогали музейщикам «по хозяйству», они организовали несколько ярких праздников. Первым из них — в рамках Года единства народов России — стал этнокультурный праздник «Мой пермский край».
А двумя днями позже, 24 июля, когда Русская православная церковь праздновала память покровительницы Пскова, святой равноапостольной Ольги школьники устроили в музее-усадьбе «Тригорское» яркие «именины Ольги Лариной».
Фото Маргариты Егоровой (Пушкинский заповедник)
Фото Маргариты Егоровой (Пушкинский заповедник)
В Пушкинском заповеднике напомнили, что отряд из пермской физико-математической школы № 9 имени А.С. Пушкина — давний друг заповедника, ветеран движения пушкинских доброхотов. Волонтёры из этой школы приезжают в Святогорье более трети века — с 1993 года.