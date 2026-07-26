«Балетный почерк» разных эпох смогут сравнить поклонники классического танца на концерте в Пушкинском заповеднике

Сравнить «балетный почерк» хореографов-постановщиков, работавших в XIX и в ХХ столетиях, смогут поклонники Терпсихоры на концерте памяти выдающегося танцовщика, солиста Кировского (Мариинского) театра, а позже профессора классического танца Академии русского балета имени Агриппины Вагановой и балетмейстера-репетитора Мариинки Геннадия Селюцкого. Этот вечер пройдёт в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» уже на следующей неделе, 1 августа.

Геннадий Селюцкий с любимой ученицей Юлией Махалиной на фотографии с выставки,

подготовленной к фестивалю его памяти в 2024 году

Фото представлено музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерты-посвящения этому выдающемуся артисту в Святогорье проводят уже несколько лет подряд и всякий раз они вызывают, без преувеличения, ажиотажный интерес у жителей и гостей региона. При этом многие зрители специально едут в «Михайловское» из разных концов России, чтобы вживую увидеть звёздных танцовщиков и танцовщиц.

В нынешнем году на сцену в Пушкинском заповеднике выйдут такие прославленные представители русской хореографической школы, как Алиса Баринова, Софья Валиуллина, Валерия Кузнецова, Юлия Махалина, Олеся Новикова, Алиса Русина, Евгений Коновалов, Антон Осетров, Далер Рузиматов, Руслан Стенюшкин, Леа Томассон, Наиль Хайрнасов. В их исполнении публика увидит отдельные номера из «Дон Кихота», «Лебединого озера», «Жизели», «Бахчисарайского фонтана», «Ромео и Джульетты», «Корсара», «Спящей красавицы» и «Раймонды», а также миниатюры на музыку Томазо Альбинони, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса.

Хореографию этих номеров в своё время создавали Мариус Петипа, Лев Иванов, Анна Павлова, Михаил Фокин, Александр Горский, Жан Коралли, Жюль-Жозеф Перро, Василий Вайонен и другие отечественные и зарубежные мастера классического балета. Концерт из двух отделений рассчитан на час и 40 минут. Начнут его в 18:00.

Памятуя об аншлагах прошлых лет, в «Михайловском» настоятельно советуют всем забронировать места в зале заранее. Иногородние гости музея-заповедника могут сделать это уже сейчас на официальном сайте учреждения.