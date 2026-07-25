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Открытие VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». ФОТОРЕПОРТАЖ

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Торжественная церемония открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В течение четырех дней фестиваль объединит кинематографистов, актеров, режиссеров и любителей кино, а зрители увидят более 100 фильмов из России и зарубежных стран.

По красной дорожке прошли почетные гости фестиваля, представители киноиндустрии и официальные лица. После церемонии открытия зрителям представили фильм открытия — картину «Трудные папы» режиссера Светланы Самошиной.

Самые яркие моменты церемонии открытия — в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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