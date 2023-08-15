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Благоустройство территории проведут на площадке для фестиваля «Наше море» в Гдове

Наиболее значимые культурные мероприятия событийного календаря губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой. Рабочая встреча состоялась в четверг, 17 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Этот год в Псковской области очень насыщен на культурные мероприятия, многие из которых уже состоялись. Благодарю за то, что они прошли на высоком организационном уровне», — заметил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор остановился на обсуждении концепции фестиваля «Наше море» в Гдове. «Судя по отзывам, все получилось. Такой формат интересен и востребован. Люди с удовольствием приезжали и приходили. Думаю, что мероприятие было интересным не только для Гдова, но и всей Псковской области», — добавил глава региона.

Ольга Тимофеева озвучила обновленную концепцию будущего фестиваля, которая предполагает использование всей береговой линии на этом участке. Планируется провести благоустройство территории, создать новые арт-объекты, а фестивальную программу расширить и обогатить новыми мероприятиями. Губернатор обратил внимание на необходимость установки стационарной и круглогодичной системы видеонаблюдения. Особое внимание участников было приковано к организации логистики. Михаил Ведерников предложил по опыту фестиваля Пушкинской поэзии и русской культуры запустить для граждан специализированные автобусы. По итогам обсуждения губернатор поручил доработать представленную концепцию, а также проработать вопрос получения федеральной поддержки для его проведения.

На рабочей встрече председатель комитета доложила главе региона об итогах Второго Детского культурного форума, который недавно завершился в Москве. В число победителей вошла и псковичка Анна Тимашова. На реализацию своего проекта «Музейные маршруты глазами детей» она получила грант Министерства культуры РФ три млн рублей. Эти средства будут направлены на создание альтернативных музейных маршрутов на базе каждого федерального музея, открытие школы юного экскурсовода. В рамках гранта также будут организованы туристические поездки подростков в регион из Калининграда, Мурманска, Новгорода. Кроме того, в федеральный сборник сказок, который будет издан по итогам форума, будут включены произведения двух псковских ребят.

Ольга Тимофеева рассказала и о работе в регионе международной арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок», в рамках которой в регион прибыли более 80 молодых талантливых исполнителей. После конкурного отбора был сформирован новый симфонический коллектив — Международный молодежный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова. Объединенный коллектив даст концерты в Плюссе, Пскове и Могилеве. Сейчас идут активные репетиции.

Речь на рабочей встрече шла и о мероприятиях, которые регион готовится провести в сентябре. Одно из ключевых — 30-й Пушкинский театральный фестиваль. Ольга Тимофеева представила основу фестивальной программы, а также рассказала о площадках, которые планируется задействовать.

Кроме того, в середине сентября на базе пяти муниципалитетов пройдет второй Фестиваль военных духовых оркестров «Михайловский бастион». Это Остров, Печоры, Гдов, Опочка и Великие Луки. Сводный гала-концерт с участием псковского оркестра «Геликон» состоится в Пскове.