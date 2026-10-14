 
Культура

Светлана Мельникова: Привлечь людей посетить музей – это талант или волшебство

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Для того, чтобы привлечь людей в музей и оставить в них глубокое впечатление, необходимо либо волшебство, либо талант. Такое мнение высказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире ПЛН.FM (102,6 FM).

«Надо уйти от глубокой наукообразности и стать интересным людям. Я всегда говорю своим сотрудникам: если вы знаете свой предмет, хорошо ориентируетесь в нем и глубоко погружены, вы сможете об этом рассказать и таким образом, что человек просто так не уйдет. Как это сделать? Это какое-то волшебство, наверное, или талант», – высказала свое мнение Светлана Мельникова.

По ее словам, сотрудникам музея необходимо ставить себя на место посетителя. Это позволяет понять, что может заставить человека принять решение посетить музей.

«Самое главное для привлекательности музея – это поставить себя на место посетителя. Что меня может заставить принять решение купить билет и пойти в музей? Что может во мне оставить глубокое эмоциональное впечатление от посещения музея? Профессиональное музейное сообщество – это как определенный клуб, где люди знают вполне определенные вещи. Вот это профессиональное общение и общение с посетителями – это разные вещи», – заключила Светлана Мельникова.
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