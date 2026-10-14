Светлана Мельникова: Привлечь людей посетить музей – это талант или волшебство

Для того, чтобы привлечь людей в музей и оставить в них глубокое впечатление, необходимо либо волшебство, либо талант. Такое мнение высказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире ПЛН.FM (102,6 FM).

«Надо уйти от глубокой наукообразности и стать интересным людям. Я всегда говорю своим сотрудникам: если вы знаете свой предмет, хорошо ориентируетесь в нем и глубоко погружены, вы сможете об этом рассказать и таким образом, что человек просто так не уйдет. Как это сделать? Это какое-то волшебство, наверное, или талант», – высказала свое мнение Светлана Мельникова.

По ее словам, сотрудникам музея необходимо ставить себя на место посетителя. Это позволяет понять, что может заставить человека принять решение посетить музей.