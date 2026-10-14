Светлана Мельникова: Псков не похож ни на один другой древний город

Уникальность Пскова заключается в его историческом преодолении обстоятельств и мужестве. Такое мнение высказала в эфире радио ПЛН.FM (102,6 FM) генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«У Пскова есть свое ярко выраженное лицо, есть характер. Эта псковская суть проявляется во многом. Я и коллегам рассказывала, что после роскоши соборов Владимирской Руси, Дмитриевский собор, 1200 резных камней, 556 сюжетов, Успенский собор, фрески Андрея Рублева, Покрова на Нерли – это сказочный образ, для меня это, просто великая молитва мира. И вот я приехала в Псков. Первое ощущение – какие-то маленькие церквушки, их много, на каждом шагу. Это тот случай, когда нужна работа души и ума», – отметила Светлана Мельникова.

Она также добавила, что при всей прелести других старинных городов, в них много похожих черт. Псков же, по мнению гендиректора музея, не похож ни на один другой город.