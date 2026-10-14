 
Культура

Светлана Мельникова: Псков не похож ни на один другой древний город

0

Уникальность Пскова заключается в его историческом преодолении обстоятельств и мужестве. Такое мнение высказала в эфире радио ПЛН.FM (102,6 FM) генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«У Пскова есть свое ярко выраженное лицо, есть характер. Эта псковская суть проявляется во многом. Я и коллегам рассказывала, что после роскоши соборов Владимирской Руси, Дмитриевский собор, 1200 резных камней, 556 сюжетов, Успенский собор, фрески Андрея Рублева, Покрова на Нерли – это сказочный образ, для меня это, просто великая молитва мира. И вот я приехала в Псков. Первое ощущение – какие-то маленькие церквушки, их много, на каждом шагу. Это тот случай, когда нужна работа души и ума», – отметила Светлана Мельникова.

Она также добавила, что при всей прелести других старинных городов, в них много похожих черт. Псков же, по мнению гендиректора музея, не похож ни на один другой город.

«Я прониклась этой псковской архитектурой, ведь ничего похожего нет. Тот же Великий Устюг, Ярославская область, Рыбинск, другие города Золотого кольца, Кострома – у них очень много похожего: традиционный храм, традиционные купола, пределы. Псков не похож ни на что. Потому что история Пскова, его вечное преодоление обстоятельств, борьба за выживание, требование огромного мужества и сил для восстановления – это все отразилось и в архитектуре, и в иконописи. Приграничное состояние Пскова, вечная готовность к сопротивлению, к борьбе, к защите своего – оно очень сильно сформировало псковский характер и в то же время давало преимущество», – заключила Светлана Мельникова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026