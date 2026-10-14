«Музей становится родным местом»: как Псковский музей-заповедник привлекает граждан

Псковский музей-заповедник последовательно справляется с задачей привлечения жителей Пскова и Псковской области в музей-заповедник. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
«Мы справляемся с задачей привлечения псковичей в музей. Есть понятие своей маленькой Родины. Псков относительно малый город, но с большой историей. Для меня очень показательна была посещаемость музея, когда мы сделали макет Пскова XVII века. Мы полагали, что это будет интересно приезжающим. А оказалось, что этот макет больше всего был интересен псковичам. Этот момент узнаваемости своего города, удивление от того, что здесь было до того, как это сейчас, и как это было. Я была свидетелем этих разговоров. У нас сейчас "проблема" - отогнать от макета не можем. Особенно в выходные, когда идет поток, люди подолгу зависают, им становится интересно. Это ощущение интереса и гордости», – сообщила Светлана Мельникова.
Она отметила, что для небольших городов очень важно создавать привязку событий, которые происходили в стране к городу. В частности, она рассказала о случаях, когда посетители с удивлением для себя обнаруживали экспонаты, принадлежащие ранее их родственникам.
«Мне кажется, мы все-таки справились с этой задачей. Может, не до конца, но идем по этому пути. Для относительно небольших городов России очень важно привязывать события страны с тем и с теми, кто в этом участвовал из вашего города. И у нас были случаи, когда люди приходили на выставку, посвященную погранвойскам, и узнавали вещи своих родителей: "Ой, оказывается, мама это сдала, а вы об этом написали, вы эти материалы выложили?". Это очень важно. Важна эта сопричастность. Музей становится, в лучшем понимании этого слова, родным местом», – заключила Светлана Мельникова.