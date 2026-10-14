«Музей становится родным местом»: как Псковский музей-заповедник привлекает граждан

Псковский музей-заповедник последовательно справляется с задачей привлечения жителей Пскова и Псковской области в музей-заповедник. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Мы справляемся с задачей привлечения псковичей в музей. Есть понятие своей маленькой Родины. Псков относительно малый город, но с большой историей. Для меня очень показательна была посещаемость музея, когда мы сделали макет Пскова XVII века. Мы полагали, что это будет интересно приезжающим. А оказалось, что этот макет больше всего был интересен псковичам. Этот момент узнаваемости своего города, удивление от того, что здесь было до того, как это сейчас, и как это было. Я была свидетелем этих разговоров. У нас сейчас "проблема" - отогнать от макета не можем. Особенно в выходные, когда идет поток, люди подолгу зависают, им становится интересно. Это ощущение интереса и гордости», – сообщила Светлана Мельникова.

Она отметила, что для небольших городов очень важно создавать привязку событий, которые происходили в стране к городу. В частности, она рассказала о случаях, когда посетители с удивлением для себя обнаруживали экспонаты, принадлежащие ранее их родственникам.