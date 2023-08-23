Сцена / Фестивали

Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Пскове

Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально концертной дирекции Псковской области

На стадионе соберутся 5 военных духовых оркестров со всей страны, чтобы порадовать псковичей незабываемой музыкой и энергией.

Это событие станет яркой ноткой в осеннем календаре культурных мероприятий, добавили в ТКД.