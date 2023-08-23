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Сцена / Фестивали

«Беседка»: Crescendo звучит в Пскове. ВИДЕО

25.08.2023 16:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа. Гости студии – лауреат международных конкурсов, победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», обладатель I премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Давыдченко (фортепиано) и обладатель первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатерина Мочалова (домра).

Ведущая Дина Дабришюте обсудила с ним предстоящий музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов. Он пройдет 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр.

Теги: #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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