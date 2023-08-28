Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что решение о проведении фестиваля навеяно успехом нового спектакля Псковского театра драмы «Лягушки». Театр получил грант на организацию фестиваля.
«Мы будем звать разных художественных руководителей, директоров театров, чтобы они с этой лаборатории какие-то понравившиеся им эскизы брали себе в театр. Может быть, и мы что-то возьмем, но нельзя себе репертуар будущего строить только на китайской прозе и драматургии», - отметил Дмитрий Месхиев.
Добавим, Мо Янь – выдающийся китайский романист современности, лауреат Нобелевской премии по литературе, произведения которого переведены более чем на десять языков мира. Спектакль «Лягушки» поставлен по его роману.