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Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре

Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы будем в декабре делать Мо Янь-фест, фестиваль по китайской драматургии. Мы будем делать большую лабораторию на этом фестивале по китайской драматургии. У нас уже отобраны режиссеры, отобраны произведения», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что решение о проведении фестиваля навеяно успехом нового спектакля Псковского театра драмы «Лягушки». Театр получил грант на организацию фестиваля.

«Мы будем звать разных художественных руководителей, директоров театров, чтобы они с этой лаборатории какие-то понравившиеся им эскизы брали себе в театр. Может быть, и мы что-то возьмем, но нельзя себе репертуар будущего строить только на китайской прозе и драматургии», - отметил Дмитрий Месхиев.

Добавим, Мо Янь – выдающийся китайский романист современности, лауреат Нобелевской премии по литературе, произведения которого переведены более чем на десять языков мира. Спектакль «Лягушки» поставлен по его роману.