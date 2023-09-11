Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.
Фото: пресс-служба Театрально концертной дирекции Псковской области
На стадионе соберутся 5 военных духовых оркестров со всей страны, чтобы порадовать псковичей незабываемой музыкой и энергией.
Для зрителей выступят:
Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.