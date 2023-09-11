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Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель»

Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально концертной дирекции Псковской области

На стадионе соберутся 5 военных духовых оркестров со всей страны, чтобы порадовать псковичей незабываемой музыкой и энергией.

Для зрителей выступят:

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ;

Военный оркестр Военно-морской академии;

Оркестр штаба Западного военного округа;

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы;

Сводный военный оркестр и Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.