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Лебеди-шипуны показали своих детенышей на Городищенском озере в Изборске

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Лебеди-шипуны выводят в мир своих подросших детенышей на Городищенском озере в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

Лебединые семьи подплывают к берегу вместе с забавными птенцами.

 
«Приезжайте! Возможно, вам повезет, и вы поближе познакомитесь с чудесными пушистыми лебедятами и их грациозными родителями. Напоминаем гостям, что водоплавающих птиц нельзя кормить хлебом. Для угощения можно взять с собой полезные лакомства: вареную перловую крупу, овсянку с мелконарезанными овощами, проросшие злаки — овес, ячмень и пшеницу. Ждем вас в музее-заповеднике!» — отмечают в учреждении.
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