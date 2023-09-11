Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит в Пскове. ВИДЕО

Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит на псковском стадионе «Машиностроитель» 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На стадионе собрались 5 военных духовых оркестров со всей страны. Аншлаг на трибунах. Мероприятие открылось общим исполнением гимна всеми участниками.
Для зрителей выступают:
Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.