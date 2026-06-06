 
Культура

Группа «Ва-Банкъ» поприветствовала всех гостей Дней поэзии в музее-заповеднике «Михайловское»

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Концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» проходит на Главной сцене праздничной поляны музея-заповедника «Михайловское» в честь Дней Пушкинской поэзии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концерт группы можно назвать одним из самых главных и ожидаемых событий сегодняшнего дня празднования. Люди «стеклись» к сцене, многие стоят или сидят прямо на траве.

В начале выступления Александр Ф. Скляр прочитал стихотворение Александра Пушкина «От меня вечор Леила равнодушно уходила», после чего группа сразу исполнила песню «Кухня».

«Привет! Привет, вам, друзья, от московской группы «Ва-Банкъ»! », - поприветствовал всех зрителей Александра Ф. Скляр.

Многие гости мероприятия «пустились в пляс» под сочетание высокой поэзии и искреннего рок‑н‑ролла, а также любимые хиты, ставшие частью культурного кода нескольких поколений.

 

Концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» стал частью комплекса мероприятий, посвящённых Дню Пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

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