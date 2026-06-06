Нарративный рок звучит на праздничной поляне «Михайловского» от группы idst

Нарративнный рок от группы idst звучит на поляне в государственном музее- заповеднике «Михайловское», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На Исторической сцене праздничной поляны зрители увидели сюжет, который разворачивается от начала и до конца без привычных припевов.

Группу называют «роком из спального герцогства» за камерность, искренность и чувственную атмосферу.

Выступление проходит в акустике и неполным составом для того, чтобы гости лучше слышали каждое слово и каждую ноту.

Концерт стал частью цикла мероприятий ко Дню Пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».