Нарративный рок звучит на праздничной поляне «Михайловского» от группы idst

Нарративнный рок от группы idst звучит на поляне в государственном музее- заповеднике «Михайловское», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На Исторической сцене праздничной поляны зрители увидели сюжет, который разворачивается от начала и до конца без привычных припевов.
Группу называют «роком из спального герцогства» за камерность, искренность и чувственную атмосферу.
Выступление проходит в акустике и неполным составом для того, чтобы гости лучше слышали каждое слово и каждую ноту.
Концерт стал частью цикла мероприятий ко Дню Пушкинской поэзии и русской культуры.
Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».