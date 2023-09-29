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Сцена / Фестивали

Пироги по талонам

29.09.2023 11:38|ПсковКомментариев: 0

В этом году на празднике псковского пирога, который пройдет в ближайшее воскресенье, появится защита от халявщиков, а оценивать выпечку будет «бабушкино жюри». Какие пироги могут принести горожане в качестве угощения, кто их сможет попробовать и что еще за развлечения будут на празднике - в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

Рождение пирога

Флешмоб #СамыйСладкийПирожок запустила в соцсетях маркетолог Ольга Банникова.

«Я придумала, - написала она, - как дать возможность родителям, тетям-дядям, бабушкам-дедушкам показать миру самые милые фотографии ваших любимых малышей. Выкладывайте у себя на стене самые милые фото ваших сладких пирожочков (любого возраста, можно даже усатых), не обязательно с пирогами, но если что-то по теме пирога будет в кадре - супер!!! И приглашайте всех на наш вкусный праздник, мы будем очень рады гостям!»

Сама она запостила фотографию своего «пирожочка», дочки Лизы. В прошлом году девочка находилась на руках у мамы, пока та участвовала в проведении праздника псковского пирога. В этом году событие повторится. Именно в его поддержку запущен флешмоб.

Праздник псковского пирога состоится в Пскове 1 октября на Георгиевском взвозе у Центра туризма и творческих индустрий (ул. Георгиевская, 4, Дом Беклешова) с 11:00 до 19:00. Организаторы – Псковский областной союз туриндустрии при поддержке городского комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию, управления культуры и Центра туризма и творческих индустрий.

Принести на праздник свой пирог может абсолютно кто угодно. И не только пирог: пирожки, кексы и прочая выпечка тоже в почете. Однако организаторы просят обойтись без тортов. Во-первых, праздник все-таки посвящен пирогам. Во-вторых, изделия с кремом без холодильников будут чувствовать себя не очень, как и те, кто решится их попробовать.

Пироговых дел мастерицы уже листают свои сборники с фирменными рецептами. Организаторы ждут любого, кто готов угостить горожан своим пирогом. Не нужно быть поваром, чтобы принять участие в общем празднике. Но и профессиональные кулинары решили не стоять в стороне. Например, Ольга Бедских проводит мастер-классы для взрослых и детей, на которых учит печь пироги и пирожки. В прошлом году на таком же празднике она победила в номинации «Лучший несладкий пирог» с французским луковым, в этом году нацелилась на пирог с яблоками и брусникой.

«Он самый осенний и ароматный: слегка кисло-сладкий из-за антоновки, с лёгкими нотками горечи брусники, - от одного только описания Ольги Бедских разыгрывается аппетит. - Пирог будет большой, чтобы хватило угостить гостей праздника. Тесто - моё любимое, проверенное годами, а начинка - просто осенняя, уютная, вкусная, ароматная. Участвую, потому что поддерживаю продвижение псковских пирогов, нам есть, чем гордиться».

В этом году праздник пройдет в шестой раз. Царем псковского стола пирог был признан в 2015 году на форуме, где обсуждали развитие гастрономического туризма. Эксперты назвали пирог одним из ключевых блюд местной кухни. Это накрепок, в котором начинка из каши скреплена тонкими пластами рыбы. Или борканник с морковью. Еще губник с грибами. Сетосский пирог с луком. Яблочный «вульфовский пирог», которым угощали Пушкина в усадьбе Тригорское.

Традиции его приготовления и поедания начали продвигать энтузиасты. В год проведения форума ресторатор Андрей Филатов организовал на Золотой набережной благотворительный «Добрый завтрак», а Ольга Банникова напекла пирожков, вместе с детьми и друзьями угощала ими отдыхающих в Детском парке — акцию назвали «Пирожок дружбы». Через год ее повторили на Дне Скобаря. А потом совместили «Добрый завтрак» и «Пирожок дружбы» - так в 2016 году родился праздник псковского пирога.

«Пирогов бы побольше!»

Детсадовский повар Татьяна Иванова тоже не в первый раз примет участие в празднике.

«Буду печь большой пирог, - рассказала она о подготовке. - Уже испекла тестовый пирог с капустой и мясом, получилось вкусно, такой же приготовлю на праздник».

Другой повар из системы образования, Надежда Подопросветова из школы в Писковичах, возьмет с собой на праздник не только пирог. Пока она стряпает, ее группа поддержки готовит выступление. И не только они.

Представители коренного малочисленного народа сето из Печорского района и пироги привезут, и споют. Участницы конкурса «Миссис Бизнес Псков и Псковская область» готовят коллективный пирог, мастер-классы и выступление в жанре стендапа. Также на сцене выступят детские коллективы «Забава опочецкая» и «Ступени» (тоже из Опочки), «Сударушки» из Нееловского ДК, «Дети солнца», музыкальная группа «Четыре угла». Будут танцы: бачата и кубинская руэда от клуба «Casa Loca», свое мастерство покажет студия аргентинского танго.

И конечно, состоится дегустация. Правда, не так, как обычно. Изменения продиктованы, в том числе, отзывами посетителей прошлых праздников, которым ни крошки не досталось, а оставалось только наблюдать, как другие распихивают по карманам дармовые куски. Вот и в этом году те, кто планируют посетить праздник, уже волнуются:

«Пирогов бы побольше! - написала Ирина Суворова в сообществе праздника «ВКонтакте». - А то в прошлый раз и не поели, в продаже быстро закончились, на дегустацию было не пробиться».

На этот раз дегустация пройдет по другим правилам.

«Идея праздника псковского пирога в первую очередь в том, чтобы угощать пирогами, - объясняет Ольга Банникова. - В этом году будет работать правило: бесплатно угощаться пирогами смогут те, кто сам хочет угостить других и пришел на праздник с пирогом».

Доступ к дегустации обеспечат купоны. Те, кто принесут пирог, получат пять штук — столько кусочков можно будет попробовать у соседей. Пришедшие с пустыми руками смогут приобрести купоны за символические 50 рублей. Количество таких «свободных» талонов будет невелико, так что лучше приходить за ними к началу праздника — а то опять ничего не достанется.

Вне конкурсной программы угостит публику «Псковский хлебокомбинат». Дегустация конкурсных пирогов состоится после того, как в 13 часов к оценке приступит жюри и наградит победителей. Организаторы называют комиссию нынешнего года «бабушкиным жюри», так как его основной костяк составят делегатки от Союзом пенсионеров, опытные в приготовлении пирогов — все-таки праздник пирога совпадает с Днем пожилого человека.

Номинации
Лучший сладкий пирог
Лучший несладкий пирог
Лучший ягодный пирог
Лучший фруктовый пирог
Лучший пирог с медом
Самый красивый пирог
Самый оригинальный пирог
Самый большой пирог
Пирожки
Бабушкин рецепт
Специальные номинации от друзей и партнеров праздника

Пирог жив!

В прошлом году праздник получился масштабным, он проходил в Дни города при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. На этот раз финансирования нет. Ольга Банникова говорит, что неоценимую поддержку оказала администрация города. Управление культуры поделилось сценой. Центр туризма и творческих индустрий предоставил площадку. Пока перед Домом Беклешова будет гудеть праздник с дегустацией, концертом, ярмаркой хенд-мейда и домашней снеди, чайной церемонией, внутри пройдет конференция школьников, собрать которую помогло управление образования. Участие в ней примут победители конкурса «Семейный пирог», который проходил весной 2021-го года, пока бушевала пандемия. Они вместе с педагогами и родителями тоже испекут пироги, устроят собственную дегустацию и расскажут о традициях приготовления пирогов в своих семьях.

Еще одна традиция – поддержка праздника со стороны общепита. Посетителей нескольких заведений в этот день будут угощать пирогами и пирожками. Среди них псковские «Строганов», «У Покровки», «Херес и Флёрдоранж», «Гоголь-Моголь», «Пабло», отель «Greenfeel», «Eaters», «Munhell», «Пивной дом». За пределами города – «Хлебный хутор» в Печорском районе, «Изборск», база «Озерная» (д. Анохово), ресторан «Пушкин» на базе «Лукоморье».

Пирогами в день праздника будет пахнуть повсюду. Прийти с угощением на всеобщее веселье или испечь что-то только для домашних – неважно, какой выбор сделают псковичи. Главное, что традиция приготовления и поедания пирога все еще жива. В ближайшее воскресенье жители города попробуют ее на вкус.

Юлия Магера

Теги: #праздник #фестиваль #пирог
Источник: Псковская Лента Новостей
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