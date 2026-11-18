Юбилейный вечер археолога, военного историка, писателя Сергея Салмина «Пять раз двенадцать» пройдет в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова 20 ноября в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении культуры.

Афиша предоставлена Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова

Сергей Салмин занимается изучением истории региона и реставрацией археологических материалов, ведёт не только научную, но и просветительскую деятельность. Он также является автором эпоса «Короли за морями» — книги в семьсот шестьдесят страниц, с двадцатью главами и глоссарием на двенадцати страницах.

Сергей Салмин родился 22 ноября 1966 года в Красноярском крае. С 1970 года живет в Пскове. Окончил Псковский государственный педагогический институт имени Сергея Кирова, исторический факультет.

Областью его научных интересов является история древней Руси, история и археология Пскова, археология средневекового города, история военного дела. Занимается боевым фехтованием, литературой, ролевыми играми, историческим моделированием.

В 2022 году Сергей Салмин издал по мотивам славянского и западноевропейского фольклора роман-сказку «Короли за морями».