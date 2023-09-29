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Инклюзивные спектакли ждут гостей фестиваля «Другое искусство» в Пскове

Фестиваль «Другое искусство», который пройдет с 6 по 8 октября в Пскове, приглашает всех посетить удивительный мир, где каждый человек с особенностями развития может выразить свои чувства и эмоции в творчестве. Здесь не существует предрассудков, здесь есть только талант, страсть и сила духа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Ограничение физических возможностей не является препятствием для достижений и успеха. На протяжении многих лет люди с особенностями развития доказывают нам, что даже серьезные ограничения не могут остановить тех, кто горит любимым делом. Именно об этом и рассказывает фестиваль "Другое искусство"», - пояснили в ТКД.

Посетителей и гостей фестиваля ждут выставка-ярмарка мастеров, мастер-классы, творческие встречи и инклюзивные спектакли.

Одним из ярких событий станет открытие фестиваля в большом концертном зале филармонии. Зрители увидят эстрадный спектакль под названием Time of my life в исполнении актерского факультета Российской государственной специализированной академии искусств (вход по пригласительным билетам в кассе БКЗ).



В течение трех дней гости фестиваля смогут посетить иммерсионную выставку, презентацию книги сказок, совершить настоящее путешествие за границы стандартного восприятия, отметили в ТКД.

7 октября в Городском культурном центре в Пскове покажут спектакль «И вновь восходит солнце» от театральной студии «ДАНКО» из Калининграда (вход свободный).

В завершении фестиваля 8 октября в БКЗ филармонии пройдёт показ спектакля «Прикасаемые» от Центра «Инклюзион» и Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Это единственная в мире профессиональная постановка с участием слепоглухих актеров (вход по пригласительным билетам в кассе БКЗ).

Подробности можно узнать в группе «Другое искусство».

Организаторы: комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковский областной центр народного творчества, Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, ТДЦ Fjord Plaza, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, при поддержке правительства Псковской области.