Государственный архив Псковской области представил фильм о судьбах детей в годы оккупации

Премьера документального фильма «Детская игра», созданного Государственным архивом Псковской области, состоялась в Псковском Доме молодёжи. Лента рассказывает о судьбах детей, ставших свидетелями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Фильм впервые показали 22 октября, в День памяти жертв сожжённых деревень Псковской области. В основу сценария легли истории реальных детей, которым удалось пережить войну.

«Всего за годы войны погибло более 216 тысяч детей. По данным Книги Памяти, за годы оккупации территории современной Псковской области карателями уничтожен 741 ребёнок до 5 лет, 1960 детей до 16 лет. Угнано на каторжные работы 13426 детей», — рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

По её словам, архивисты использовали имеющиеся документы и привлекли к созданию картины коллег и друзей, которые помогли со съёмками, озвучкой и подбором реквизита.

«Для архивистов съёмки фильма — нечастое явление. Но имеющиеся материалы буквально просились в сценарий для подобной картины. Мы использовали все наши ресурсы для его создания, привлекли для съёмок, озвучки, подбора реквизита своих друзей и работников архива. Огромная благодарность всем коллегам. Однако главными героями были архивные документы», — подчеркнула Наталья Исакова.

В фильме использованы воспоминания Натальи Дмитриевны Павловой из деревни Монастырёк, записанные архивом во время интервью в 2024 году. Также в картину вошли показания Галины Хитровой, выжившей в деревне Ланева Гора, из архивного уголовного дела УФСБ России по Псковской области, и воспоминания Миши Лунева о трагедии в деревне Большая Горушка Дновского района, присланные в архив в начале 2000-х годов. Детские свидетельства дополняют записи из военного дневника немецкого офицера, воевавшего на территории Псковской области.

Первыми зрителями фильма стали студенты псковских колледжей и Псковского государственного университета.

С 26 октября специальные показы картины пройдут в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Заявки принимаются от групп численностью не более 20 человек по телефону 8 (8112) 22-00-45 в рабочие дни с 10:00 до 18:00.