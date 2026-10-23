В Пскове открылся центр реставрации редких книг и исторических документов

Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов открылся в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 23 октября. Здесь будут восстанавливать редкие книги, дореволюционные газеты, рукописи и другие документы, представляющие историческую и культурную ценность. Гости церемонии открытия смогли увидеть оборудование центра и узнать, какой путь проходит повреждённая книга от диагностики до восстановления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

В открытии приняли участие представители учреждений культуры и образования, специалисты библиотечного дела и реставраторы. Приветствие министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой стало одним из первых событий церемонии.

В своём обращении министр подчеркнула, что сохранение книжных памятников и редких краеведческих документов является важной задачей для всей страны.

«Книжные памятники, редкие и ценные краеведческие документы, издания на языках народов России — это не просто бумажные страницы. Это память целых поколений, знания народов, которые мы обязаны сберечь», — отметила Ольга Любимова.

Она также напомнила, что в России создаётся сеть региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. Такие площадки уже работают в нескольких регионах страны.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова назвала открытие центра значимым событием для региона. По её словам, создание специализированной площадки позволит вывести работу по сохранению культурного наследия на новый уровень.

«Наше наследие — это то, на что будут опираться наши потомки. И слова, которые являются логотипом, слоганом этого проекта, — «Сохраняя бесценное» — наверное, лучше всего описывают суть того, что происходит сегодня в нашей библиотеке», — сказала Илианна Петрова.

Министр также зачитала приветствие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он подчеркнул значимость открытия центра для региона.

«Для Псковской области это особое и значимое событие, ведь мы стали первым регионом в Северо-Западном федеральном округе, где открывается площадка такого профиля», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что проект реализуется под кураторством Российской государственной библиотеки при поддержке Министерства культуры России. По его словам, в фондах областной библиотеки хранятся редкие краеведческие издания, дореволюционные газеты и уникальные архивы, которые нуждаются в профессиональном восстановлении. Открытие центра позволит расширить возможности для сохранения этих материалов, развивать реставрационное дело и обмениваться опытом с другими регионами.

Заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки по хранению и обслуживанию Ольга Серова отметила важность сохранения исторических документов для будущих поколений.

«Сегодня открывается новая глава в истории сохранения культурного наследия всего региона. Со временем любая страница стирается. Если мы не сохраним эту историческую страницу, то не сохраним и свою историческую память», — подчеркнула она.

В ходе церемонии генеральному директору Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Ларисе Егоровой вручили грамоту об открытии регионального центра. Руководитель библиотеки поблагодарила Министерство культуры Российской Федерации, Российскую государственную библиотеку и губернатора Псковской области за поддержку проекта.

«У меня появилась уверенность в том, что у нас есть будущее, потому что мы сохраняем прошлое», — сказала она.

После официальной части гости отправились на экскурсию «Путь книги в центре консервации и реставрации». Руководитель центра Анна Евдокушина показала лаборатории и оборудование, объяснив, какие этапы проходит документ перед тем, как вернуться в библиотечный фонд.

Работа начинается с комплексной диагностики. Специалисты оценивают состояние бумаги, изучают повреждения и определяют, какие методы восстановления подойдут конкретному документу. Для этого используют, в частности, микроскоп со специальной камерой. Посетители смогли рассмотреть под увеличением волокна бумаги и фрагменты текста.

Результаты обследования заносят в реставрационный паспорт. В нём фиксируют состояние документа и необходимые работы. Специалисты также измеряют кислотность бумаги: если её уровень слишком высок, требуется нейтрализация. Кроме того, в центре проводят микробиологические исследования, в том числе с помощью аспиратора, который позволяет брать пробы воздуха и оценивать микробиологическое состояние помещений.

После диагностики документ поступает в зону реставрации. Если состояние бумаги позволяет, листы разбирают и проводят водную обработку. Затем их сушат на специальных стеллажах и подбирают реставрационную бумагу подходящей плотности и оттенка.

Однако не все документы можно подвергать воздействию воды. В таких случаях используют вакуумный стол, позволяющий увлажнять бумагу сухим паром.

«Если бумагу нельзя мыть, мы проводим увлажнение на специальном оборудовании — вакуумном столе. В нём используется сухой пар, который позволяет увлажнить документ», — объяснила Анна Евдокушина.

Художник-реставратор Дарья Полушкина продемонстрировала, как специалисты устраняют повреждения отдельных листов. Работая со скальпелем, кистью и реставрационной бумагой, реставратор аккуратно выправляет загибы, укрепляет повреждённые участки и восполняет утраты. После этого листы снова отправляются на сушку и прессование.

Восстановление книги не ограничивается ремонтом бумаги. Если требуется вернуть изданию первоначальную конструкцию, листы необходимо собрать в блок и заново сшить.

Реставратор центра Татьяна Леонтьева рассказала, что перед прошивкой специалисты размечают книжный блок, затем сшивают и проклеивают его. После этого для книги изготавливают обложку из картона и переплётного материала