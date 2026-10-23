Куда исчез целый город: псковский археолог рассказал о загадке Пустой Ржевы

Может ли целый город исчезнуть так, что никто не знает, где он находился? Именно это произошло с Пустой Ржевой, которую историки ищут уже более 200 лет. О загадках исчезнувшего города и новых планах его поисков рассказал руководитель «Псковской областной археологической экспедиции» Александр Михайлов на лекции 22 октября в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Послушать историю загадочного города пришли порядка 70 человек. С помощью карт и исторических документов Александр Михайлов рассказал о непростой судьбе Ржевской земли, которая на протяжении веков переходила под власть разных государств.

Первые упоминания Ржевской земли относятся к 1265–1267 годам. Одним из переломных событий стал 1435 год, когда новгородцы разорили Ржеву после отказа местных жителей платить дань. Позже за ней закрепилось название «Ржева Пустая». Сама территория продолжала существовать, а её административные центры со временем менялись.

В 1536 году построили крепость Заволочье, а в 1777 году по указу Екатерины II основан Новоржев. К тому времени точное местоположение первоначального центра Ржевской земли уже было неизвестно. Историки ищут ответ с 19 века. Одни считают, что город находился возле деревни Барута в Новоржевском районе, другие - возле деревни Подоржевка или погоста Дворцы в Бежаницком районе. Есть и версия, что город несколько раз менял местоположение.

В 2027 году псковские археологи планируют начать новый исследовательский проект на территории бывшей Ржевской земли. Именно подготовка к предстоящим поискам, по словам Александра Михайлова, стала поводом для проведения лекции.

«Это нерешённая загадка на протяжении уже двухсот лет среди профессионального сообщества историков, а потом уже и археологов. Есть действительно разные локации, разные версии, разные точки зрения. Их так или иначе надо проверять», - рассказал Александр Михайлов.

При этом археолог подчеркнул, что поиски могут занять не один год. Помимо решения исторической загадки, исследователи хотят привлечь внимание к малоизвестным местам Псковской области.

«Огромные части нашей области - интересные, яркие, самобытные - просто людям неизвестны. А за каждой из них тоже скрывается какая-то своя история или же тайна», - отметил лектор.

Александр Михайлов выразил надежду, что предстоящие исследования помогут приоткрыть завесу тайны и приблизиться к разгадке местоположения Пустой Ржевы.

Желающие познакомиться с исторической территорией Ржевской земли могут самостоятельно отправиться в Новоржевский или Бежаницкий районы. Из Пскова до Новоржева на автомобиле около 140 километров, дорога проходит через Остров и Пушкинские Горы. До Бежаниц - около 170 километров. При этом точное местоположение древней Пустой Ржевы до сих пор неизвестно, поэтому посетить сам исчезнувший город пока невозможно.