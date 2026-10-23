«Это наш генетический код»: в Пскове обсудили сохранение духовного наследия

История родного края - старинные здания, памятники и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Сохранение церковного и духовного наследия Северо-Запада России обсудили 23 октября на межрегиональной научно-практической конференции в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Научная конференция объединила 12 участников из Псковской, Новгородской, Херсонской, Московской и Ленинградской областей. Одни выступили в библиотеке, другие присоединились дистанционно. Исследователи обсудили духовные традиции, историю церкви и сохранение исторического наследия. Особое внимание уделили связям Пскова с другими религиозными центрами.

Как рассказала заведующая отделом координации и коммуникации с общественными организациями регионального центра по сохранению исторической памяти Татьяна Баргер, Псков выбрали местом проведения конференции не случайно.

«Псков - наш родной город. Мы здесь живём, работаем, учимся. Кроме того, мне кажется, что Псков является одним из главных центров церковной и духовной жизни Северо-Запада», - пояснила она.

Программа конференции включала три направления: духовную культуру и традиции, церковное и духовное наследие и его сохранение. Среди участников были специалисты, которые изучают историю церкви, религиозные традиции и культурное наследие.

Конференцию приурочили к двум памятным датам - 700-летию преставления святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, и 1110-летию памяти Климента Охридского.

Татьяна Баргер отметила: «Сохранение духовного наследия помогает людям лучше понимать историю и культуру родного края».