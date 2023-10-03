Инклюзивная ярмарка в рамках фестиваля «Другое искусство» открылась под Псковом. ФОТО

Инклюзивная ярмарка открылась в рамках фестиваля «Другое искусство» в торгово-досуговом центре Fjord Plaza. Ярмарка будет проходить с 7 по 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Открытие посетила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Она приняла участие в выставке «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand.
«Такие мероприятия надо проводить системно. Надо стимулировать деятельность мастеров, потому что для них это важный инструмент социо-культурной интеграции в общество», - рассказала Ольга Тимофеева.
Мастера из Локни, Острова, Печор, Себежа, Опочки и Пскова, а также производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, Бельско-Устьенский дом-интернат и Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток» представили на выставке вязаные изделия, вышивку бисером, роспись по дереву, лоскутное шитьё, декупаж, ювелирные изделия из натуральных камней, алмазную вышивку, игрушки и многое другое.
Также в рамках инклюзивной ярмарки фестиваля «Другое искусство» отдельно представлена выставочная зона уникальных мастеров декоративно-прикладного творчества.
На выставке представлена серия работ:
В это же время состоится выставка «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand. Эта выставка – результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: Центра лечебной педагогики (Псков, Россия) и школы «Рурталь» (Хайнсберг/Обербрух, Германия).
Этот проект посвящён 30-летнему юбилею псковского Центра лечебной педагогики. Выставку организуют в центральном атриуме на первом этаже ТДЦ Fjord Plaza. Вход свободный.
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