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Инклюзивная ярмарка в рамках фестиваля «Другое искусство» открылась под Псковом. ФОТО

Инклюзивная ярмарка открылась в рамках фестиваля «Другое искусство» в торгово-досуговом центре Fjord Plaza. Ярмарка будет проходить с 7 по 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открытие посетила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Она приняла участие в выставке «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand.

«Такие мероприятия надо проводить системно. Надо стимулировать деятельность мастеров, потому что для них это важный инструмент социо-культурной интеграции в общество», - рассказала Ольга Тимофеева.

Мастера из Локни, Острова, Печор, Себежа, Опочки и Пскова, а также производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, Бельско-Устьенский дом-интернат и Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток» представили на выставке вязаные изделия, вышивку бисером, роспись по дереву, лоскутное шитьё, декупаж, ювелирные изделия из натуральных камней, алмазную вышивку, игрушки и многое другое.

Также в рамках инклюзивной ярмарки фестиваля «Другое искусство» отдельно представлена выставочная зона уникальных мастеров декоративно-прикладного творчества.

На выставке представлена серия работ:

«Здравствуй, солнечный цвет!» - картины от художницы, с детства прикованной к постели - Елены Десятовой (Псков);

«Медали Отечества» - резные монументальные творения, вдохновенно созданные в полной темноте, от мастера резьбы по дереву - Валерия Сапеги (Себеж);

«Части для счастья» - работы от мастеров по вязанию и лоскутному творчеству - Раисы Голубевой из деревни Загорицы Псковского района, а также ее бывшей наставницы, настоящего мастера своего ремесла - Светланы Руцкой из деревни Родина Псковского района.

«Кружевница-красавица» - воздушные ажурные изделия от мастера народного творчества Псковской области, бессменного руководителя клуба «Вдохновение» Псковского областного «Дома ремесел» - Алефтины Лукьяновой (Псков).

В это же время состоится выставка «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand. Эта выставка – результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: Центра лечебной педагогики (Псков, Россия) и школы «Рурталь» (Хайнсберг/Обербрух, Германия).

Этот проект посвящён 30-летнему юбилею псковского Центра лечебной педагогики. Выставку организуют в центральном атриуме на первом этаже ТДЦ Fjord Plaza. Вход свободный.

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