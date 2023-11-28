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Мини-спектакли по китайским пьесам стали частью программы «Мо Янь феста»

Насыщенная программа Фестиваля китайской культуры «Мо Янь фест» сочетает в себе разные компоненты, одним из которых стали мини-спектакли, эскизы к пьесам китайских режиссеров. Об этом сообщил арт-директор Псковского драматического театра имени А.С. Пушкина Андрей Пронин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Зрителей ждут три встречи, посвященные Мо Яню в кино и режиссерская лаборатория, которая посвящена, в свою очередь, пьесам драматургов Китая разных поколений. В рамках лаборатории покажут четыре новых эскиза, мини-спектакля к пьесам, указанным в программе фестиваля. Мини-спектакли ставились в экстремально короткие временные рамки, всего за семь дней актерам нужно было отработать сцены», - поделился гость студии.

Кроме того, Андрей Пронин рассказал, что в программе фестиваля пройдут три вечера чтения китайской художественной литературы. Актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова в один из вечеров продекламирует заключительную главу романа «Страна вина», который среди романов Мо Яня был переведен на русский язык первым.

Еще одной гранью фестиваля, по словам арт-директора, станет выставка фотографий и произведений искусства, связанных с бамбуком. На выставке можно будет познакомиться со всем диапазоном изделий из бамбука - от миниатюрных до крупных произведений.

«Еще есть возможность посетить воскресную лекцию "Мо Янь и современная китайская литература", которую проведет первый заместитель Михаила Пиотровского, профессор китайской филологии Алексей Родионов», - резюмировал гость студии.

«Мо Янь фест» – фестиваль, посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, пройдет в Псковском театре драмы с 6 по 11 декабря. Псковский театр драмы – первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня «Лягушки».