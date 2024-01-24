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Первый международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове

Первый международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове. 23 января начала начала свою работу арт-резиденция для молодых музыкантов из Китая, обучающихся игре на медных духовых инструментах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Студенты из Центральной Пекинской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова уже во всю репетируют под управлением художественного руководителя фестиваля и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова.

По итогам занятий будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами в Печорах, Острове и Палкино.

Центральным событием фестиваля станет большой брасс-концерт на сцене БКЗ филармонии 27 января в 17:00. На следующий день китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.