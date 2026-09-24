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Директор Псковского музея-заповедника представила регион на международном форуме в Санкт-Петербурге

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Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова 24 сентября начала работу на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Форум стартовал в Главном штабе Государственного Эрмитажа и объединил свыше 2000 участников из более чем 70 стран. Организаторы посвятили этот год теме «Объединённые культуры – общие ценности».

В первый день мероприятия Михаил Пиотровский и Алла Манилова обсудили концепцию развития музеев до 2030 года. Сергей Безруков и Владимир Машков обсудили концепцию развития театрального дела до 2035 года. Никита Михалков представил премию «Бриллиантовая бабочка», а главы ведущих киноплатформ провели встречи с участниками.

Деловая программа форума объединила 10 тематических направлений: кино, театр, музеи, музыкальная и медийная культура, культурный суверенитет и наследие, образование, цирковое искусство, а также взаимодействие культуры и новых технологий. Параллельно с основной программой в Северной столице проходит масштабный фестиваль культуры «Петербургские сезоны», который включает более 200 событий для широкой аудитории.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур продолжит свою работу до 26 сентября.

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