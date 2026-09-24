«Винтик-то прикрутят» — главный режиссер Ивановского театра кукол о форс-мажорах на гастролях

Как перевозить весь реквизит из города в город, в том числе и кукол, продумывается всегда заранее: разрабатываются целые системы перевозок и берется за основу весь опыт гастролей за предыдущие годы, рассказала главный режиссер Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Как отметила Ольга Штырляева, все продумывается заранее работниками театра: от транспорта до упаковки.
Напомним, на сцене Псковского областного театра кукол показывают три спектакля из репертуара Ивановского областного театра кукол с 21 по 27 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли».