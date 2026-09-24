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«Винтик-то прикрутят» — главный режиссер Ивановского театра кукол о форс-мажорах на гастролях

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Как перевозить весь реквизит из города в город, в том числе и кукол, продумывается всегда заранее: разрабатываются целые системы перевозок и берется за основу весь опыт гастролей за предыдущие годы, рассказала главный режиссер Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Как отметила Ольга Штырляева, все продумывается заранее работниками театра: от транспорта до упаковки. 

«Все это делается не впервые, люди понимают всю важность правильной упаковки. Поэтому все сохраняется до спектакля. А если вдруг что-то произойдет (кстати, это "вдруг что-то" может произойти и не при перевозке, а, например, на репетиции или во время спектакля может что-то подломиться), чтобы починить, мы можем обратиться к мастеру, который здесь тоже, соответственно, есть. Поэтому, если необходимость появится, я уверена, что мы сможем обратиться к псковским мастерам, которые нам помогут, винтик-то прикрутят. Все это исправимо, все решаемо», — прокомментировала главный режиссер Ивановского областного театра кукол.

Напомним, на сцене Псковского областного театра кукол показывают три спектакля из репертуара Ивановского областного театра кукол с 21 по 27 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

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