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Алексей Репников: Псков может стать арт-резиденцией для молодежи в России

Псков за несколько лет может стать арт-резиденцией для молодежи в России. Об этом художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Брасс очень распространен во всем мире. Это обозначение группы музыкальных инструментов в оркестре. "Брасс" – это латунь с английского, у нас не принято говорить латунные инструменты, принято – медные. Это все медные духовые инструменты. Почти в каждой стране, в каждом большом городе существует свой брасс-фестиваль, это общемировое движение», – рассказал Алексей Репников.

Он добавил, что в советские времена духовые концерты нередко играли в парках, практически в каждом крупном заводе был свой духовой оркестр, и сейчас в России это движение «просело».

«Движение очень большое, игроков очень много. Мы постараемся сделать так, чтобы за несколько лет Псков стал центром арт-резиденций для молодежи, которая сюда приезжает. Это нужно, чтобы объединить людей, чтобы они могли обменяться опытом. Мы пригласили ребят из Китая. У нас идет сейчас просто бешеная скорость сближения с китайской культурой, где Псков не должен стоять в стороне», – уточнил дирижер

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Первый международный Псковский брасс-фестиваль стартовал 23 января. Студенты из Центральной Пекинской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова репетируют под управлением художественного руководителя фестиваля и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова.

По итогам занятий будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами в Печорах, Острове и Палкино. Центральным событием фестиваля станет Большой брасс-концерт на сцене БКЗ филармонии 27 января в 17:00.

А на следующий день китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.