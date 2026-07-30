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Изготовить лук, тетиву и стрелы предложат псковичам в Довмонтовом городе

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Праздник «Лук: традиция и культура» состоится 1 августа на территории Довмонтова города в Псковском кремле. Гости познакомятся с древним оружием, которое на протяжении столетий определяло исход сражений и судьбу народов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодежный центр

С 11:00 до 15:00 для посетителей будет работать лучный тир. Все желающие смогут попробовать силы в стрельбе и освоить азы обращения с традиционным оружием. Параллельно пройдут мастер-классы: участникам предложат собственноручно изготовить лук, тетиву и стрелы, следуя проверенным веками технологиям.

В 13:00 в здании Приказных палат состоится лекция-экскурсия «Ратная доблесть эпох. Лук и его сила». Посетителям расскажут об эволюции оружия и его роли в военной истории Псковской земли.

Завершится день любительскими соревнованиями по стрельбе из традиционного лука: самые точные стрелки получат памятные призы.

Участие во всех активностях бесплатное. Организаторы рекомендуют заранее пройти регистрацию на сайте МЦ. 

Мероприятие проводится в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +78112331065.

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