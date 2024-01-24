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Михаил Хасин рассказал о необходимости общения с иностранными студентами на «музыкальном языке»

Обучение музыкантов при языковым барьере имеет свои особенности, приходится общаться на «музыкальном языке». Об этом солист оркестра Михайловского театра Михаил Хасин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ранее такого международного опыта у меня не было, но работать с ребятами очень интересно. Есть языковой барьер, поэтому работаем с чистой музыкальной задачей. Очень сложно понять и сказать языком, чем можно помочь. Когда ребята начинают играть, они без языка и вне словесных форм доносят свою проблему. Тебе нужно дать обратную связь на музыкальном языке, не пытаться что-то объяснить языком. Работа получается интересная», – отметил Михаил Хасин.

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Напомним, первый международный Псковский брасс-фестиваль стартовал 23 января. Студенты из Центральной Пекинской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова репетируют под управлением художественного руководителя фестиваля и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова.

По итогам занятий будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами в Печорах, Острове и Палкино. Центральным событием фестиваля станет Большой брасс-концерт на сцене БКЗ филармонии 27 января в 17:00.

А на следующий день китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.