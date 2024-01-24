Михаил Хасин рассказал о необходимости общения с иностранными студентами на «музыкальном языке»

Обучение музыкантов при языковым барьере имеет свои особенности, приходится общаться на «музыкальном языке». Об этом солист оркестра Михайловского театра Михаил Хасин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, первый международный Псковский брасс-фестиваль стартовал 23 января. Студенты из Центральной Пекинской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова репетируют под управлением художественного руководителя фестиваля и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова.
По итогам занятий будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами в Печорах, Острове и Палкино. Центральным событием фестиваля станет Большой брасс-концерт на сцене БКЗ филармонии 27 января в 17:00.
А на следующий день китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.