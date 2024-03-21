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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с солистами Государственной симфонической капеллы России

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вчера, 20 марта, в рамках 50-го Фестиваля русской музыки в Псковской областной филармонии состоялся концерт Государственной симфонической капеллы России (Москва). Музыканты исполнили оркестровые сочинения композитора Николая Римского-Корсакова, 180-летие со дня рождения которого отмечается в 2024 году.

Сегодня утром, 21 марта, гостями нового выпуска «Подстрочник» стали солисты Государственной академической симфонической капеллы России Евгений Алимов (труба) и Федор Шагов (туба). Ведущая Дина Дабришюте узнает у них, почему духовые инструменты полезны для здоровья, почему игра на духовых инструментах должна войти в моду и чем отличаются между собой музыкант-духовик и пловец. Также гости студии расскажут, чем живет симфоническая капелла.

Трансляция завершена.