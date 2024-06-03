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Экологи и краеведы приедут в Печоры для оттачивания профессионального мастерства

Экологи и краеведы приедут для обучения в Печоры для оттачивания профессиональных навыков и дальнейшей работы с иностранными студентами на Днях Пушкинской поэзии. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвященной Дням Пушкинской поэзии и русской культуры - 2024, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Экологи и краеведы приедут для обучения в Печоры, чтобы отточить свои знания и в дальнейшем уже работать с иностранными детьми, студентами по продвижению и именно изучению русского языка и литературы», - рассказала заместитель губернатора.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что таких ребят ждут на площадке Дендропарка в Пскове 9 июня для участие в мероприятиях, в том числе и в проекте «Истоки. Смена русского слова».

Отметим, что экологи и краеведы посетят Псковскую область в рамках проекта «Истоки».