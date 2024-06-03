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Форум учителей русского языка и литературы объединит порядка 150 лучших педагогов со всей страны

В Псковской области в рамках мероприятий Дней Пушкинской поэзии и русской культуры с 6 по 9 июня пройдет Форум учителей русского языка и литературы. Мероприятие объединит порядка 150 педагогов из 53 регионов, в том числе ДНР и ЛНР, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Российские педагоги в Пскове примут участие в пленарном заседании, а также открытом диалоге на тему развития русского языка, в ходе которого участники форума смогут представить авторские методики, поделиться интересными приемами преподавания русского языка и литературы. В Псковском академическом драматическом театре им. А. С. Пушкина Институт современного искусства представит музыкальную композицию по произведениям А. С. Пушкина.

8 июня в Пушкинских Горах для участников запланирована образовательная программа, в ходе которой будут обсуждены следующие темы: «О любви к поэзии и понимании ее», «Современный урок словесности и развитие профессионального мастерства педагога», «Школьный театр. С чего начать?».

В рамках Форума учителей русского языка и литературы состоится и «Пушкинский диктант - 2024», который по нацпроекту проводит Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка». Кроме того, на площадке форума будут озвучены победители всероссийского конкурса эссе «Я русский бы выучил только за то, что…».

Мероприятие нацелено на создание возможностей для активного обмена опытом, знаниями и методиками преподавания филологических дисциплин, обсуждения современных тенденций в образовании, формирование сообщества учителей русского языка и литературы для поддержки и взаимопомощи, а также чествование А. С. Пушкина.

Форум проводится правительством Псковской области при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

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Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.