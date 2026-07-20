В фестиваль «Западные ворота» в Пскове включат программу фонда «История Отечества»

С 23 по 26 июля в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Особое место в фестивале займёт программа фонда «История Отечества» — «На экране — Герои Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
С 2021 года в различных субъектах Российской Федерации отделениями Российского исторического общества организуются фестивали историко-документального кино, созданного при поддержке фонда «История Отечества».
Эти кинокартины рассказывают о Великой Отечественной войне, выдающихся исторических личностях, советских экономических реформах, малоизвестных операциях нелегальной разведки и других страницах истории России.
Многие документальные проекты связаны с историей Псковской области.
В раках фестиваля пройдет показ следующих кинокартин:
- «У истоков русской археологии». 2023, Россия, 52 мин. Режиссёр — Андрей Черкасов. 12+.
- «Две жизни Алексея Щусева». 2023, Россия, 53 мин. Режиссёр — Олег Курамшин. 18+.
- «Выше неба». 2025, Россия, 52 мин. Режиссёр — Дарья Пономаренко.
- «Лисянский. Особое плавание». 2023, Россия, 60 мин. Режиссёр — Александр Ильин. 16+.
- «Блокадный зоопарк». 2005, Россия, 52 мин. Режиссёр — Андрей Егоров. 12+.
- «Загадки строительства главного собора страны». 2025, Россия, 36 мин. Режиссёр — Сергей Краус.
- «Нюрнбергский процесс. Приговор». 2025, Россия, 60 мин. Режиссёр — Михаил Елкин. 16+.
- «Рафаил Черносвитов. Неизвестный герой большой истории». 2024, Россия, 45 мин. Режиссёр — Павел Ковязин.
- «Об Анне Ярославне через тысячу лет». 2025, Россия, 48 мин. Режиссёр — Андрей Кияница. 6+.
- «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав». 2025, Россия, 52 мин. Режиссёр — Павел Медведев. 16+.
Также в течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают: конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа.
Вход на кинопоказы — свободный.
Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и министерства культуры Российской Федерации.