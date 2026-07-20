Выставка псковского художника Петериса Скайсткалнса «Каменный сказ» откроется 23 июля

23 июня в областной библиотеке имени Курбатова состоится открытие выставки «Каменный сказ. Этюды о Пскове» псковского художника Петериса Скайсткалнса, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Афиша: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Как рассказали в библиотеке, выставка – результат многолетней работы художника, посвящение любимому древнему городу с тысячелетней историей, его окрестностям, овеянным легендами и сказаниями.

На выставке «Каменный сказ. Этюды о Пскове» представлены картины с 1983 года по настоящее время, в которых город раскрывается через выразительные, характерные для творчества Петериса, образы: спящий великан и мужественные средневековые рыцари, волшебные птицы и звери, заколдованная княжна и мудрый старец. На полотнах оживают легенды и предания Пскова и слышатся сказания веков.

Выставка откроется в 18.00 по адресу: улица Профсоюзная, 2, фойе 1-го этажа, и продлится до 6 сентября.