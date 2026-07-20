Праздник трёх Спасов пройдёт во Дворе Постникова в Пскове

14 августа во Дворе Постникова пройдет праздничная программа, посвященная Медовому, Яблочному и Ореховому Спасу – трем главным августовским праздникам, которые издавна на Руси отмечали как время сбора урожая и благодарения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Особая идея события – поблагодарить гостей Псковского музея: в разгар высокого сезона вы приходите в музей, знакомитесь с историей и культурой. Этот праздник – искреннее "спасибо" за ваше внимание и интерес к музею», - рассказали в пресс-службе.

На празднике гостей ждут:

Мини-экскурсия и творческое задание на выставке «Листая земли, страны и века»;

Мини-экскурсия по выставке «Зеркало псковской печи»;

Мини-экскурсия по выставке «По волнам памяти»;

Мастер-класс по росписи ложки «Дорога ложка к обеду»;

Мастер-класс «Кукла - Крупеничка»;

Мастер-класс по созданию агитационного плаката в советском стиле «Земля зовёт!»;

Киномузыкальная викторина, посвящённая истории трёх Спасов на Руси;

Народные игры и забавы от фольклорного коллектива «Уграда»;

Концерт фолк-рок-группы «Вольный ветер».

Мероприятие пройдёт в музейном комплексе «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2) с 17:30 до 21:00. Телефон для записи и справок: +78112292259, +78112292260.