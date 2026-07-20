 
Культура

Праздник трёх Спасов пройдёт во Дворе Постникова в Пскове

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14 августа во Дворе Постникова пройдет праздничная программа, посвященная Медовому, Яблочному и Ореховому Спасу – трем главным августовским праздникам, которые издавна на Руси отмечали как время сбора урожая и благодарения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Особая идея события – поблагодарить гостей Псковского музея: в разгар высокого сезона вы приходите в музей, знакомитесь с историей и культурой. Этот праздник – искреннее "спасибо" за ваше внимание и интерес к музею», - рассказали в пресс-службе.

На празднике гостей ждут:

  • Мини-экскурсия и творческое задание на выставке «Листая земли, страны и века»;
  • Мини-экскурсия по выставке «Зеркало псковской печи»;
  • Мини-экскурсия по выставке «По волнам памяти»;
  • Мастер-класс по росписи ложки «Дорога ложка к обеду»;
  • Мастер-класс «Кукла - Крупеничка»;
  • Мастер-класс по созданию агитационного плаката в советском стиле «Земля зовёт!»;
  • Киномузыкальная викторина, посвящённая истории трёх Спасов на Руси;
  • Народные игры и забавы от фольклорного коллектива «Уграда»;
  • Концерт фолк-рок-группы «Вольный ветер». 
 

Мероприятие пройдёт в музейном комплексе «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2) с 17:30 до 21:00. Телефон для записи и справок: +78112292259, +78112292260. 

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