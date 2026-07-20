Праздник трёх Спасов пройдёт во Дворе Постникова в Пскове

14 августа во Дворе Постникова пройдет праздничная программа, посвященная Медовому, Яблочному и Ореховому Спасу – трем главным августовским праздникам, которые издавна на Руси отмечали как время сбора урожая и благодарения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фото: Псковский музей-заповедник
На празднике гостей ждут:
- Мини-экскурсия и творческое задание на выставке «Листая земли, страны и века»;
- Мини-экскурсия по выставке «Зеркало псковской печи»;
- Мини-экскурсия по выставке «По волнам памяти»;
- Мастер-класс по росписи ложки «Дорога ложка к обеду»;
- Мастер-класс «Кукла - Крупеничка»;
- Мастер-класс по созданию агитационного плаката в советском стиле «Земля зовёт!»;
- Киномузыкальная викторина, посвящённая истории трёх Спасов на Руси;
- Народные игры и забавы от фольклорного коллектива «Уграда»;
- Концерт фолк-рок-группы «Вольный ветер».
Мероприятие пройдёт в музейном комплексе «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2) с 17:30 до 21:00. Телефон для записи и справок: +78112292259, +78112292260.