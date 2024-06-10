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«Изумительную сцену» подготовили для Всероссийского хорового фестиваля в Пскове

Прозрачную крышу установят на сцене Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского в Псковском кремле. Об этом сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году наши коллеги из Росконцерта постарались и нарисовали изумительную сцену, очень легкую, стремящуюся вверх, воздушную, с прозрачной крышей. В общем, опять люди удивятся», - поделались директор центра.

Татьяна Мартынова добавила, что на сцене будет много светодиодных экранов и необычных форм.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского пройдет в Пскове с 14 по 16 июня.