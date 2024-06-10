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Хиты Creep и Аmeno исполнят на хоровом фестивале в Псковском кремле

Электронный хор Palestrina выступит на хоровом фестивале имени Михаила Гривского в Псковском кремле, который состоится 14-16 июня. Коллектив подготовил необычную для мира классической музыки программу. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила художественный руководитель, продюсер хора Елизавета Шпилейко.

«Наш проект возник вокруг идеи популяризации хоровой музыки. Есть огромное множество чудеснейшей музыки, которая совершенно не пользуется популярностью в данный момент. Мы с ребятами решили рискнуть, создать немного пиар-коммерческую историю, чтобы людям было интересно посмотреть. Мы достаточно смело о себе заявили и эксперименты, которые мы проводим на сцене, иногда тоже очень необычные. Все это притягивает интерес людей — прийти и послушать, что они услышат на концерте. Действительно, у нас симбиоз классической хоровой музыки и техно-диджея», - поделилась Елизавета Шпилейко.

Хоровой коллектив Palestrina существует два года, он назвал в честь итальянского композитора, одного из крупнейших полифонистов эпохи Ренессанса Джованни Палестрина. На хоровом фестивале в Пскове хор исполнит хит группы Era Аmeno, хит группы Radiohead Creep, произведения Карла Дженкинса Adiemus и Palladio и другие композиции. «Эта музыка проще, намного проще, чем духовная музыка. Но эта музыка создана для привлечения большей аудитории не из хорового мира», - пояснила продюсер хора.

«В Псков, конечно, не самую "смелую" программу мы везем. Для нас большая честь, что нас пригласили участвовать в Псков. Это огромный, очень известный фестиваль, туда едут лучшие коллективы России», - заметила Елизавета Шпилейко.

Ранее сообщалось, что завершён монтаж сцены для Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского в Псковском кремле.