В Пскове открылась выставка коллажей про «абсурд во всех его проявлениях»

Выставка коллажей Димы Свиндэла «Баланс» открылась в городской библиотеке имени Юрия Тынянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной система Пскова.
Афиша и фотографии предоставлены Централизованной библиотечной системой Пскова
Дима Swindel (его творческий псевдоним) – псковский музыкант и художник. С 2017 года занимается коллажами, состоит в российском сообществе коллажистов «Режь да клей». Участвовал в различных отечественных и зарубежных выставках. Финалист опен- колла (конкурса) журнала «ART MUSE».
Открывая его выставку в читальном зале библиотеки на улице Конной в Пскове, сотрудники этого учреждения культуры вспомнили, что Дима Swindel впервые пришёл в их библиотеку в 13 лет, когда заинтересовался книгами про рок-культуру.
В коллажах Димы Свиндэла они увидели аллюзии на отечественное революционное искусство начала 20 века, полагая, что в его творчестве живёт русский авангард, принимая новые, современные, формы.
Это первая персональная выставка художника и музыканта в Пскове. Названия своим коллажам он не даёт, никакого политического или социального контекста в них не вкладывает. Свои коллажи он создаёт не только в традиционных техниках, вырезая картинки из журналов, но и с помощью нейросетей.
Специально к этой выставке Дима Свиндэл сделал аналоговые коллажи из картинок, созданных им при участии искусственного интеллекта, чтобы овеществить виртуальное.
Собравшиеся в библиотеке увидели в его работах отсылки к Бэнкси и Магритту, разглядели с помощь лупы множество пасхалок на коллаже, посвящённом творчеству Курта Кобейна, а также порекомендовали Диме Свиндэлу сделать мерч с этими коллажами, потому что многим захотелось носить футболки или толстовки с такими картинками.
Завсегдатаям библиотеки на улице Конной в Пскове также было интересно, какие техники использует автор и почему он назвал свою выставку «Баланс». Оказывается, это отсылка к фреске Микеланджело «Сотворение Адама», потому что всякий творец в представлении Димы Свиндэла тянется к великому искусству, как человек на этой фреске тянется к Богу, стремясь к недостижимому идеалу.
Выставка «Баланс» продлится в Центральной городской библиотеке Пскова до 8 декабря.