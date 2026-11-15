В Пскове открылась выставка коллажей про «абсурд во всех его проявлениях»

Выставка коллажей Димы Свиндэла «Баланс» открылась в городской библиотеке имени Юрия Тынянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной система Пскова.

Афиша и фотографии предоставлены Централизованной библиотечной системой Пскова

Дима Swindel (его творческий псевдоним) – псковский музыкант и художник. С 2017 года занимается коллажами, состоит в российском сообществе коллажистов «Режь да клей». Участвовал в различных отечественных и зарубежных выставках. Финалист опен- колла (конкурса) журнала «ART MUSE».

Открывая его выставку в читальном зале библиотеки на улице Конной в Пскове, сотрудники этого учреждения культуры вспомнили, что Дима Swindel впервые пришёл в их библиотеку в 13 лет, когда заинтересовался книгами про рок-культуру.

В коллажах Димы Свиндэла они увидели аллюзии на отечественное революционное искусство начала 20 века, полагая, что в его творчестве живёт русский авангард, принимая новые, современные, формы.

Это первая персональная выставка художника и музыканта в Пскове. Названия своим коллажам он не даёт, никакого политического или социального контекста в них не вкладывает. Свои коллажи он создаёт не только в традиционных техниках, вырезая картинки из журналов, но и с помощью нейросетей.

Специально к этой выставке Дима Свиндэл сделал аналоговые коллажи из картинок, созданных им при участии искусственного интеллекта, чтобы овеществить виртуальное.

«Мои работы не имеют названия. Это может вызвать недоумение. Но не стоит пытаться понять искусство только лишь с помощью информации о нём или его авторе. Не читайте экспликации, как только вы подходите к работе. Попытайтесь понять, увидеть, почувствовать, подумать и определить, что вы видите перед собой. Основная идея в моем творчестве – абсурд во всех его проявлениях», — такую аннотацию к своей выставке дал сам автор.

Собравшиеся в библиотеке увидели в его работах отсылки к Бэнкси и Магритту, разглядели с помощь лупы множество пасхалок на коллаже, посвящённом творчеству Курта Кобейна, а также порекомендовали Диме Свиндэлу сделать мерч с этими коллажами, потому что многим захотелось носить футболки или толстовки с такими картинками.

Завсегдатаям библиотеки на улице Конной в Пскове также было интересно, какие техники использует автор и почему он назвал свою выставку «Баланс». Оказывается, это отсылка к фреске Микеланджело «Сотворение Адама», потому что всякий творец в представлении Димы Свиндэла тянется к великому искусству, как человек на этой фреске тянется к Богу, стремясь к недостижимому идеалу.

Выставка «Баланс» продлится в Центральной городской библиотеке Пскова до 8 декабря.