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Песню «На заре» исполнит хор Сретенского монастыря на фестивале в Пскове

Песню «На заре» исполнит хор Сретенского монастыря на Всероссийском хоровом фестивале имени Гривского в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

15 июня на территории Псковского кремля коллектив, чья история насчитывает свыше шестисот лет – от Святой Руси до современной России, представит псковичам и гостям города уникальную программу, в которой сохранены традиции русской духовной певческой культуры.

Среди композиций, которые исполнит хор, - «Зачарованная даль», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой, «Позови меня тихо по имени», «Конь» Игоря Матвиенко. Также в исполнении хора Сретенского монастыря и хорового проекта Palestrina прозвучит хит группы «Альянс» «На заре».

«Сретенский хор – это не только собрание профессионалов экстра-класса, но прообраз братства по Духу, где вера в Бога, служение Матери Церкви и родной стране, ответственность, мужественность и надежность – основные ценности. Символизируя соборность и единство, воплощая идеи профессионального совершенства, хор Сретенского монастыря стал одним из наиболее известных и признанных в мире символов русской духовной и певческой культуры современности», - рассказали в ТКД.

Художественный руководитель хора – Андрей Полторухин.

Начало 15 июня в 19:00. Вход свободный! Для удобства лучше взять с собой пледы или стульчики.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.