Коллектив Псковского Губернаторского оркестра: ИИ настоящим музыкантам не угрожает

Музыка, созданная искусственным интеллектом не способна заменить игру живого симфонического оркестра. Таким мнением поделились музыканты Псковского Губернаторского симфонического оркестра в эфире «ПЛН FM» (102,6 FM).

По мнению флейтиста Арсения Зимина, главное отличие живой музыки от нейросетей кроется в эмоциональной составляющей.

«ИИ делает много музыки, безусловно. Не только я считаю, что есть разница между воспроизведением трека на колонках, который сочинил искусственный интеллект и живым большим симфоническим оркестром на сцене. Эмоции абсолютно разные, программой исполняется музыка или когда оркестр создает атмосферу. Разницу отличить легко. В ближайшее время настоящим живым музыкантам ИИ не угрожает», – отметил Арсений Зимин.

Его коллега, альтистка Александра Кириллова, поддержала эту точку зрения, указав на примитивность композиций, созданных нейросетями.

«Слышно примитивность уровня ИИ-музыки, хотя есть какие-то продвижения в этом направлении. Варианты, которые слышала, они на уровне "два притопа, три прихлопа". Говорить о какой-то душе в такой музыке не приходится», – добавила альтистка Александра Кириллова.